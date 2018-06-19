В Государственном департаменте подчеркнули неизменность основных принципов политики Соединенных Штатов по отношению к аннексированному Крыму, сообщает Голос Америки.

«Наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, и наша политика в отношении Крыма остается неизменной. Наши санкции - наши крымские санкции останутся в силе, пока Россия не прекратит оккупацию и не вернет Крым Украине», - ответил представитель Государственного департамента на вопрос журналистки издания Foreign Policy Эйми Макиннон о якобы заявлении президента Трампа на саммите «Большой семерки», что Крым является русским.

Напомним, 16 июня американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите «Большой семерк» сказал мировым лидерам, что Крым - российский, потому что все там говорят по-русски.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов Трампа.