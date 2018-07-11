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Российская сторона отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М, в котором в 2010 году под Смоленском разбился президент Польши Лех Качиньский и ряд польских чиновников.

Как сообщает ТСН, об этом говорится в заявлении подкомиссии Минобороны Польши по повторному расследованию катастрофы.

«Информируем, что в связи с обращением от марта этого года подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы к российской стороне по поводу возможного проведения в Смоленске реконструкции обломков, российская сторона ответила отказом», - указано в сообщении.

В российском МИД уверяют, что провести реконструкцию обломков самолета на месте «без соприкосновения с ними, изменения их вида и особенных признаков» якобы невозможно.

«Позиция российской стороны свидетельствует о злой воле или абсолютном отсутствии компетенций в области расследования авиакатастроф», - отмечается в заявлении польской стороны.

Напомним, правительственный самолет Ту-154М, на котором представители польской политической и военной элиты включительно с президентской четой Леха и Марии Качиньских направлялись на мероприятия, посвященные 70-е годовщине Катынской трагедии, разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту.

Председатель подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы, экс-министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что причиной авиакатастрофы стал взрыв на борту самолета Ту-154М.
ForUm

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