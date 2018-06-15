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Пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс ничего не известно по поводу возможных слов президента США Дональда Трампа о том, что Крым является российским, так как все жители полуострова разговаривают на русском. Об этом спикер сказала на брифинге в Вашингтоне 14 июня, передает 112 Украина.

«Я не знаю о подобных словах. Я знаю, что это было сообщено журналистами, но я не буду комментировать частный разговор, в котором я не участвовала и о котором у меня нет информации», – сказала спикер.

Издание BuzzFeed со ссылкой на двух дипломатов писало, что Трамп высказался о Крыме 8 июня во время ужина на саммите G7 в канадском курортном городе Ла-Мальбе. Также он якобы говорил, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире».

Перед отлетом на встречу с мировыми лидерами Трамп подчеркивал, что Россия должна быть представлена на встрече. На пресс-конференции по итогам саммита глава Белого дома утверждал, что захватить Крым позволил бывший президент США Барак Обама.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
ForUm

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