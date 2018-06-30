Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, признают ли США Крым в составе России, президент сказал: «Посмотрим», сообщает 112 Украина.
Трамп отметил, что на встрече президентов США и России среди других вопросов, будет обсуждаться и ситуация в Украине.
Кроме того, он сообщил, что обсудит конфликт в Сирии, а также вмешательство РФ в американские выборы.
«Я обсужу с ним (Путиным. - Ред.) все. Мы будем говорить об Украине, о Сирии, о выборах ... мы не хотим, чтобы кто-нибудь вмешивался в выборы», - сказал он.
Напомним, 16 июня американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждает, что Дональд Трамп на саммите «Большой семерк» сказал мировым лидерам, что Крым - российский, потому что все там говорят по-русски.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что ей ничего не известно по поводу возможных слов Трампа.
В Государственном департаменте подчеркнули неизменность основных принципов политики Соединенных Штатов по отношению к аннексированному Крыму.
16 июля в Хельсинки состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина
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