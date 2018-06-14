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Президент США Дональд Трамп заявил лидерам «Большой семерки», что Крым – российский, потому что все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Заявление Трампа прозвучало во время ужина с лидерами G7 в рамках саммита в Канаде в прошлую пятницу, сообщает BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

Издание напоминает, что Россия была исключена из «Большой восьмерки» после незаконной аннексии Крыма, которую президент РФ Владимир Путин обосновывал необходимостью защищать российских граждан и русскоязычных, передает Европейская правда.

Во время ужина Трамп также интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что «Украина – одно из самых коррумпированных государств мира», отмечает источник.

Издание отмечает: непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, или они сигнализируют радикальной отход от сегодняшней внешней политики США.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что четверть разговоров на саммите «Большой семерки» в Квебеке была посвящена России.

Напомним, президент США перед вылетом на саммит G7 поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

Трамп также обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России аннексировать Крым.

 
ForUm

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