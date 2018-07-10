также в разделеОбщество
10 июля. Картина дня
В Украину спустя 18 лет вернулся черный аист 14
Суд не смог продлить арест Савченко 47
Жителям села дали возможность легализовать семейные фермерские хозяйства 29
Издевавшихся над мужчиной харьковских копов уволили 18
Попавший 30 лет назад в плен в Афганистане волынянин может вернуться в Украину 35
Работающему в РФ британскому журналисту запретили въезд в Украину 28
СБУ направила десятки представлений на аккредитованных в Раде журналистов 24
В «Укрзализныце» сосчитали дни до запуска скоростного поезда в «Борисполь» 28
Полиция обыскала Черкасский горсовет 32
ФИФА закрыла отзывы в своем Facebook 137
ГПУ: На верхних этажах гостиницы «Украина» нашли пули 61
ГПУ завершила расследование дела Добкина 48
Пинзеник: Ограничить доступ журналистов к Раде не удастся 24
ФФУ предложит Вукоевичу компенсацию и должность 71
ГПСУ: Незаконные мигранты из-за «закрытия» ЕС хлынут в Украину 38
В Посольстве ответили Люблинскому воеводе: национальные флаги – это не провокация 50
В Днипре мужчина разгуливал с завернутым в простыню гранатометом 52

В Министерстве внутренних дел создали рабочую группу по вопросам интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество, сообщает департамент коммуникации МВД.

Сегодня, 10 июля, под председательством заместителя министра внутренних дел Татьяны Ковальчук состоялось первое заседание постоянной рабочей группы по вопросам правоохранительной и миграционной деятельности по выполнению стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года.

В рабочую группу вошли представители МВД, Нацполиции, Государственной миграционной службы, Национальной академии внутренних дел, Офиса Совета Европы в Украине, Министерства социальной политики, Министерства юстиции, Министерства культуры, СБУ, КГГА, ромских общественных организаций.

«Никто в украинском обществе не должен чувствовать себя аутсайдером. Надо создать условия, при которых все смогут полноценно интегрироваться в украинское общество, установить доверительные отношения между человеком и государством. Любые формы дискриминации недопустимы в современной демократической правовой Украине», - отметила заместитель министра внутренних дел.

Она добавила, что в этом контексте важным является обеспечение фундаментального доступа к правам для лиц ромской национальности.

«Необходимо урегулировать пробелы в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административным услугам. Мы должны перейти от декларативных намерений к практическим действиям», - сказала Ковальчук.

«Офис Совета Европы в Украине сейчас запускает проект относительно национальных меньшинств. В нем имеется ромский компонент. Он предусматривает мижинституциональное сотрудничество для решения всех проблемных вопросов, в частности документирование ромов и обеспечение безопасности в местах компактного и стихийного проживания ромского национального меньшинства», - отметила специалист проекта Совета Европы по вопросам ромов Зола Кондур.

Члены рабочей группы утвердили проект плана своей работы. Среди пунктов документа: профилактическая работа с населением в местах стихийных поселений ромов; обеспечение общественного порядка и безопасности в этих местах; профилактика вовлечения в преступную деятельность детей ромского национального меньшинства; выявление и реагирование на призывы к совершению противоправных действий в отношении ромов.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор ромов во Львовской области.

Это не первое нападение на лагеря ромов во Львове. В мае около 30 человек сожгли лагерь ромов у поселка Рудное, несколько человек тогда также получили повреждения и были госпитализированы в больницу. Впоследствии цыгане вернулись в этот лагерь, однако в начале июня вновь его покинули по требованию полиции. Расследование предыдущих нападений на лагеря ромов в Львове так и не завершили.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги