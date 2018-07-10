В Министерстве внутренних дел создали рабочую группу по вопросам интеграции ромского национального меньшинства в украинское общество, сообщает департамент коммуникации МВД.

Сегодня, 10 июля, под председательством заместителя министра внутренних дел Татьяны Ковальчук состоялось первое заседание постоянной рабочей группы по вопросам правоохранительной и миграционной деятельности по выполнению стратегии защиты и интеграции в украинское общество ромского национального меньшинства на период до 2020 года.

В рабочую группу вошли представители МВД, Нацполиции, Государственной миграционной службы, Национальной академии внутренних дел, Офиса Совета Европы в Украине, Министерства социальной политики, Министерства юстиции, Министерства культуры, СБУ, КГГА, ромских общественных организаций.

«Никто в украинском обществе не должен чувствовать себя аутсайдером. Надо создать условия, при которых все смогут полноценно интегрироваться в украинское общество, установить доверительные отношения между человеком и государством. Любые формы дискриминации недопустимы в современной демократической правовой Украине», - отметила заместитель министра внутренних дел.

Она добавила, что в этом контексте важным является обеспечение фундаментального доступа к правам для лиц ромской национальности.

«Необходимо урегулировать пробелы в законодательстве и разработать соответствующие алгоритмы взаимодействия для того, чтобы все чувствовали себя безопасно и имели равный доступ к социальным и административным услугам. Мы должны перейти от декларативных намерений к практическим действиям», - сказала Ковальчук.

«Офис Совета Европы в Украине сейчас запускает проект относительно национальных меньшинств. В нем имеется ромский компонент. Он предусматривает мижинституциональное сотрудничество для решения всех проблемных вопросов, в частности документирование ромов и обеспечение безопасности в местах компактного и стихийного проживания ромского национального меньшинства», - отметила специалист проекта Совета Европы по вопросам ромов Зола Кондур.

Члены рабочей группы утвердили проект плана своей работы. Среди пунктов документа: профилактическая работа с населением в местах стихийных поселений ромов; обеспечение общественного порядка и безопасности в этих местах; профилактика вовлечения в преступную деятельность детей ромского национального меньшинства; выявление и реагирование на призывы к совершению противоправных действий в отношении ромов.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор ромов во Львовской области.

Это не первое нападение на лагеря ромов во Львове. В мае около 30 человек сожгли лагерь ромов у поселка Рудное, несколько человек тогда также получили повреждения и были госпитализированы в больницу. Впоследствии цыгане вернулись в этот лагерь, однако в начале июня вновь его покинули по требованию полиции. Расследование предыдущих нападений на лагеря ромов в Львове так и не завершили.