Двое украинских моряков, которые были задержаны в Индонезии, вернутся домой. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.
«Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанных в Индонезии, возвращаются в Украину. Но – не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве», - написал он в Twitter.
Місія консула здійсненна: два українські моряки, затримані в Індонезії, повертаються до України. Але - не завершена. Мають повернутися всі, хто обмежений у такому праві. pic.twitter.com/qtB7Ve1omO— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 6 июля 2018 г.
Напомним, в Индонезии задержали рыболовное судно STS-50, среди членов экипажа которого были двое украинских граждан.
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