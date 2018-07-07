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Двое украинских моряков, которые были задержаны в Индонезии, вернутся домой. Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

«Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержанных в Индонезии, возвращаются в Украину. Но – не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве», - написал он в Twitter.

 


 

 

Напомним, в Индонезии задержали рыболовное судно STS-50, среди членов экипажа которого были двое украинских граждан. 

 
ForUm

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