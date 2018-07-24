Мэр Ирпеня Владимир Карплюк решил 2 августа сложить полномочия.

Это решение связано с планами принять участие в выборах в Верховную Раду Украины, пояснил он в Facebook.

«Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 сложить полномочия Ирпенского городского головы, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и в дальнейшем будет развивать регион», - заявил он.

«Моя следующая цель – участие в парламентской кампании через выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье», - заявил Карплюк.