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Прокуратура Киевской области расследует возможное декларирование недостоверной информации мэром Ирпеня Владимиром Карплюком. Об этом говорится в материалах Печерского районного суда Киева, передают Українські Новини.

В июне областная прокуратура открыла производство по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование установило, что в 2012 году компания «Будрегионвест» и Карплюк заключили договор о строительстве жилых домов.

Согласно договору, Карплюк сделал вклад в виде 10 земельных участков стоимостью 41,2 млн гривен в Буче (Киевская область) общей площадью 2,41 га.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил временный доступ к копиям материалов, полученных в результате проведения Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) полной проверки электронных деклараций Карплюка за 2015 и 2016 годы.

Напомним, семья мера Ирпеня владеет 17 земучастками, 3 домами, 3 квартирами в Польше и 7 в Украине.

 
ForUm

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