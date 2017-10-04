Надуманные, безосновательные и голословные попытки подозреваемого городского головы Ирпеня Владимира Карплюка повлиять и дискредитировать органы прокуратуры Киевской области не помешают завершить досудебное расследование и доказать, в частности, что в результате нарушения правил безопасности подозреваемым трагически погиб человек, а другой получил тяжелые телесные повреждения. Об этом заявила пресс-служба облпрокуратуры.

«Ирпенский городской голова подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины. Тогда на незаконном строительстве один человек погиб, а другой получил тяжелые телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Прокуратура Киевской области в своем ходатайстве в суд требовала выбрать подозреваемому круглосуточный домашний арест, но суд избрал другую, более мягкую меру пресечения – личное обязательство. В настоящее время прокуратурой обжаловано данное решение суда.

Кроме того, после объявления о подозрении, Карплюк, пользуясь правами подозреваемого, на основании ст. 63 Конституции Украины, отказался от предоставления каких-любо показаний.

После этого следователи прокуратуры неоднократно направляли повестки с вызовом подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий.

«Игнорируя вызовы органа досудебного расследования для проведения следственных и процессуальных действий, Карплюк решил помешать работе прокуратуре Киевской области с привлечением посторонних лиц», - заявили в прокуратуре.

Так, 3 октября, следователь в очередной раз вручил повестку о вызове подозреваемому для проведения следственных и процессуальных действий. После этого подозреваемого с участием его защитника допросили.

В настоящее время в суде находится иск прокуратуры об отмене решения Ирпенского горсовета об изменении целевого назначения земель лесного фонда общей площадью 1450 га Ирпенской лесной дачи на земли жилищной застройки.

Среди прочего, обжалуется прокуратурой и решение государственного регистратора, которым в 2015 году по инициативе Ирпенского городского совета безосновательно зарегистрировано право коммунальной собственности на 15 га земель лесного фонда государственной собственности, находящихся в пользовании Государственного предприятия «Киевское лесное хозяйство», указанные государственные земли неоднократно незаконно передавались в коммунальную собственность.

В общем, на протяжении 2016-2017 гг. предъявлено 456 исков на общую площадь более 119,6 га земель лесного фонда, которые решениями Ирпенского и Бучанского городских, Коцюбинского, Гостомельского и Ворзельского поселковых советов отведены в частную собственность граждан для их застройки.

В настоящее время прокуратура Киевской области сообщила о подозрениях первому заместителю Ирпенского городского головы Д. Христюку, заместителю Ирпенского городского головы Михальченко, директору КП «Ирпиньжитлоинвестбуд» И. Дворникову и другим в участии в преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

Вместе с этим, Христюку сообщено о подозрении еще и в хранении, приобретении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Также прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении бывшему начальнику управления Госкомзема в Ирпене, который незаконно передал в собственность граждан земли лесного фонда природного парка «Голосеевский» стоимостью более 26 млн грн, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

«Никакие попытки какого-либо лица помешать или повлиять на прокуратуру не будут иметь успеха, поскольку все начатые дела прокуратура области доведет до законного решения и виновные лица будут наказаны», - заверили в прокуратуре.