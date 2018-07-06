Новая частная военная компания «Патриот», предположительно связанная с министерством обороны РФ, как минимум с весны 2018 года участвует в боевых действиях в Сирии, сообщает «Дождь».

О существовании «Патриота» рассказал собеседник телеканала на рынке охранных услуг, офицер минобороны и представители ветеранских организаций. Также военная компания упоминается наряду с ЧВК «Вагнера» в обращении к властям, которое подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации «Честь и Родина» Владимир Петров и председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев. Все трое подтвердили, что знают о существовании ЧВК «Патриот».

В заявлении содержится требование определить правовой статус россиян, которые прошли боевые действия в составе ЧВК, его планируется в ближайшее время направить в Генпрокуратуру, Верховный суд и президенту, рассказал Шабаев. Авторы предупреждают о грядущем кризисе в ветеранском движении: в «Общероссийское офицерское собрание» уже три года поступают жалобы от раненых в боях в Сирии, которые не получают «социальную, реабилитационную и экономическую поддержку» от государства из-за отсутствия правового статуса у сотрудников ЧВК.

Собеседники в ветеранских структурах связывают новую ЧВК с министерством обороны. «Патриот» формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих, рассказывает Шабаев: «Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны». Это и действующие специалисты главного управления Генштаба РФ, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций, уточняет генерал-полковник Ивашов.

Офицер минобороны РФ, сравнивая новую ЧВК с «группой Вагнера», отметил, что в «Патриоте» больше платят и лучше ставят боевые задачи. По данным Шабаева, «в зависимости от специализации зарплаты могут достигать от 400 тысяч до миллиона рублей. Работа занимает месяц-два, более длительных контрактов здесь не возникает». Командиры «Патриота», предполагает Шабаев, могут получать процент от сделок между ЧВК и заказчиками ее услуг.

Собеседник в российских ветеранских структурах рассказал, что «Вагнер» и «Патриот» конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центральноафриканской республике. По словам источника, в итоге контракт достался «Вагнеру» (о присутствии бойцов ЧВК в республике уже сообщали СМИ). Также обе военные компании воюют и работают в Сирии. «Если «Вагнер» чаще берет на себя боевые задачи, то «Патриот» больше занимается охраной первых лиц», — добавляет собеседник Дождя.

Как сказано в обращении «Общероссийского офицерского собрания», «Патриот» — не единственная новая ЧВК. «Есть другие компании, которые выходят на рынок, — точные их названия мы не знаем, но знаем, что они входят в Ливию, Йемен, Судан, Бруней. Сейчас идет целый комплекс консультаций по африканским странам», — говорит Шабаев.

Одна из ЧВК, пока не имеющая названия, охраняет строительство российской базы в Бурунди, рассказал собеседник «Дождя» в минобороны РФ. Двести специалистов — охрана, геологи, инженеры, строители — координируют свои действия с МИД, Военно-космическими силами (ВКС) и ФСБ. О существовании российского охранного проекта в Бурунди также упоминал в беседе с «Дождем» глава украинской ЧВК Omega Consulting Group Андрей Кебкало.

«Нет ничего удивительного, что военные хотели бы выделиться, создать какие-то компании и начать зарабатывать на том, к чему они привыкли, — говорит эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. — Но размножение таких групп создает правовой хаос. Как это будет оформлено? У нас сейчас ЧВК нет. Компании оформляются как ЧОПы, занимающиеся военным консалтингом, и что-то делать они могут только за рубежом».

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.