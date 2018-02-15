В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили гибель пяти россиян в результате авиаудара США в Сирии в начале февраля. Об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек, предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства - являются ли все они гражданами России или других стран. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих», - сказала Захарова.

По ее словам, материалы о гибели десятков и сотен российских граждан - это классическая дезинформация. «Их не 400, не 200, не 100 и не десять», - сказал Захарова.

При этом она подчеркнула, что информация о гибели российских военных также является дезинформацией. «Это классическая дезинформация», - добавила она, сообщает УНИАН.

«Интересно, что одними из первых, может быть, даже еще до упомянутых СМИ, эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса», - утверждает представитель МИД РФ. По ее словам, в зонах конфликта находится большое количество граждан из всех регионов мира, включая Россию и страны СНГ.

«Цели пребывания в «горячих точках» - разные, в том числе участие в боевых действиях», - добавила она. «В государственные органы, как вы понимаете, люди, уезжающие в места боевых действий, за оформлением своего выезда не обращаются, они попадают в зоны боевых действий самыми разными путями, в том числе нелегальными. Отследить их всех и проверить, кто чем занимается, в каком состоянии находится, крайне затруднительно», — сказала Захарова.

В тоже время она заявила, что США фактически продолжают оккупацию зоны Эт-Танфа в Сирии.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. СМИ сообщили о 200 погибших.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.