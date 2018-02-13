В Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать многочисленные сообщения «о гибели 600 наемников частной военной компании «Вагнер» в Сирии» в начале февраля, передает УНИАН.

«Как вы знаете, мы оперируем данными, которые касаются военнослужащих вооруженных сил РФ, принимающих участие в операции ВКС в поддержку сирийской армии. Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем. Рекомендуем по этим вопросам обращаться в Минобороны», - сказал Песков.

При этом он считает, что кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский, который потребовал от Владимира Путина реакции, не может располагать точными данными о гибели россиян в Сирии.

Песков подчеркнул, что по вопросу о погибших россиянах в Сирии необходимо обращаться, в первую очередь, в оборонное ведомство. «Потому что, во-первых, мы с вами оперируем информацией, опубликованной в СМИ. Я не думаю, что у господина Явлинского есть какие-то более надежные источники информации. Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ, как первоисточник. И, конечно же, все-таки, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится достаточное количество наших соотечественников, россиян. И, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно», - сказал Песков.



Он подчеркнул, что при этом публикующиеся данные необходимо проверить. «Безусловно, вот эти сообщения СМИ, конечно, они нуждаются в верификации», - добавил Песков. При этом он заверил, что эта тема не обсуждалась вчера во время телефонного разговора глав РФ Путина и США Дональда Трампа.

Как сообщалось, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, количество убитых наемников компании «Вагнер» превысило 200 человек. 12 февраля Явлинский потребовал от Путина отчитаться о массовой гибели россиян в Сирии. Явлинский считает, что заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как российские власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных, отправленных на войну в Чечню и на Донбасс.

