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Группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team назвала имена российских бойцов частной военной компании, известной как «ЧВК Вагнер», которые погибли при авиаударе коалиции во главе с США 7 февраля. Об этом пишет Коммерсант.

По данным CIT, от ударов коалиции погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из города Асбест Свердловской области и Владимир Логинов.

Как утверждает организация, Ладыгин и Косотуров раньше воевали на Донбассе, а Логинов был активным участником казачьего движения.

Точное количество погибших бойцов «ЧВК Вагнера» CIT не называет. Минобороны утверждает, что россияне от авиаударов коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор не пострадали.

Сопредседатель движения «Другая Россия» Александр Аверин заявил «Медиазоне», что в числе погибших также член организации Кирилл Ананьев.

Напомним, 8 февраля Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что в результате авиаудара международной коалиции во главе США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. 

9 февраля телеканал CBS со ссылкой на источники в Министерстве обороны США сообщал, что в результате ударов пострадали «российские наемники». Об этом же писал бывший полевой командир «Донецкой народной республики» Игорь Гиркин (Стрелков). Он утверждал, что в сирийском конфликте «под видом сирийцев» участвуют российские бойцы «ЧВК Вагнера». «Ударам американской авиации подверглись два тактических подразделения «Вагнера»,— писал он.

 
ForUm

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