Более 200 солдат-контрактников, большинство из которых россияне, уничтожены в результате удара коалиции США 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на двух россиян, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что наемники воевали на стороне президента Сирии Башара Асада, сообщает УНИАН.

Издание также отмечает, что по информации американского чиновника, всего погибших около 100 человек, пострадавших - 200-300.

В свою очередь, неназванный сирийский офицер сообщил The New York Times о гибели 100 россиян в результате удара коалиции США.

Как сообщалось, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил.

Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.