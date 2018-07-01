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Строительство газопровода «Северный поток-2», который свяжет напрямую Россию и Германию, может быть профинансировано даже в случае введения Вашингтоном санкций в отношении европейских компаний, задействованных в проекте.

Об этом финансовый директор компании Nord Stream 2 Пол Коркоран, сообщает DW.

«Проект, безусловно, будет профинансирован. Это важно для «Газпрома», а Россия в настоящий момент имеет высокий запас ликвидности в евро», - подчеркнул Коркоран. По его словам, инициатива при необходимости может быть реализована и без западных капиталовложений.

Как ранее сообщал ForUmГерманияФинляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст считает, что, несмотря на решение Финляндии и Швеции позволить проложить «Северный поток-2» через свои исключительные экономические зоны, российский газопровод в обход Украины никогда не будет построен.      

 
ForUm

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