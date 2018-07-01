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С 1 июля Австрия начала председательство в Совете Европейского Союза, которое продлится следующие полгода.

Об этом говорится в сообщении на сайте австрийского председательства, передает «Европейская правда».

«Во время своего председательства Австрия намерена взять на себя роль строителя мостов в Европе и уменьшить недавнюю напряженность. Нам важно укреплять доверие к ЕС и, чтобы Европейский Союз мог выполнять свои большие задачи», - заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Председательство будет проходить под девизом «Европа, которая защищает».

Правительство Австрии планирует сосредоточиться на следующих сферах: безопасность и борьба с нелегальной миграцией, обеспечение процветания и конкурентоспособности путем цифровой обработки и стабильности в соседних странах. Последнее также включает цель поддержать продолжающиеся усилия стран Западных Балкан по сближению с ЕС.

Кроме того, Австрия будет выступать за укрепление принципа субсидиарности: Европейский Союз должен сосредоточить внимание на крупных вопросах, требующих совместного решения, и должен уступать, когда дело доходит до меньших вопросов, где государства-члены или регионы имеют лучшие возможности принимать решения.

Председательство в ЕС будет для Австрии третьим в истории с момента вступления страны в блок в 1995 году.
ForUm

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