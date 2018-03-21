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Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии российского проекта «Северный поток-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

Об этом заявила во вторник в Вашингтоне официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науерт, передает Укринформ.

«Мы провели много времени, общаясь с нашими партнерами и союзниками в других странах, чтобы объяснить им последствия CAATSA (Акта противостояния противникам Америки через санкции), а также о том, как человек, компания или страна могут попасть под действие CAATSA и под санкции», - отметила представитель ведомства.

Итак, продолжила она, США «не склонны комментировать свои действия относительно санкций, но мы дали четко понять, что фирмы, которые работают в секторе энергетического экспорта России – если они занимаются этим видом бизнеса – могут попасть под санкции CAATSA».

Науерт подчеркнула, что Вашингтон последовательно выступает против этого проекта.

«Мы считаем, что «Северный поток 2» может подорвать общую энергетическую безопасность и стабильность Европы. Это даст России еще один инструмент давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина», - отметила Науерт.

Она напомнила, что Россия делала это в прошлом, «когда они выключили трубопровод в середине зимы, отрезав много семей от тепла».

Как сообщал ForUm, группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовали, чтобы администрация президента Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода «Северный поток-2».

 
ForUm

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