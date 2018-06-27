Украинский журналист Роман Сущенко прислал новый рисунок из СИЗО «Лефортово» - пейзаж швейцарского города Люцерн.

Об этом сообщила дочь журналиста Юлия Сущенко.

«17-й рисунок нашего дорогого Романа Сущенко с застенков московского СИЗО «Лефортово». Lucerne, 2018. Бумага, шариковая ручка, чай, карандаш, шелуха лука», - написала она в Facebook.

В целом за более чем полтора года заключения от Сущенко пришло 12 рисунков, среди которых изображения Парижа, Женевы, Венеции, а также киевские пейзажи.

4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.