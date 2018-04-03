Незаконно арестованный в Москве украинский журналист Роман Сущенко прислал два новых рисунки из СИЗО «Лефортово».

Об этом сообщает Укринформ.

«Сегодня получила четыре письма от отца. Датированные они августом, сентябрем и декабрем 2017 года. Приятно удивили два новых рисунки. На этот раз отец нас «перенес» в пригород итальянского города Парма и маяка Ар-Мэн, который находится во французской Бретани. Очень атмосферно», - сообщила дочь журналиста Юлия Сущенко.

Как отметил Роман Сущенко на обратной стороне изображения маяка, его построили на рифе острова Иль-де-Сен на скале Ар-Мэн во время отлива. Из-за изолированности строительство маяка растянулось на 14 лет. Моряки называют его «Ад Адский».

Оба рисунка выполнены на бумаге формата А4 с помощью шариковых ручек, карандаша, чая и луковой шелухи.

Всего от Сущенко поступило уже восемь рисунков. До этого он изобразил весенний пейзаж, вид на Париж и город Сен-Мало, швейцарский город Женеву и итальянский Перуджу, а также пейзаж украинской местности – реки Рось.

Напомним, 27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.