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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации совместно с операторами мобильной связи согласовала дату внедрения услуг по переносу абонентских номеров в Украине, сообщает пресс-служба НКРСИ.

Отмечается, что во время совещания с операторами было рассмотрено состояние внедрения услуг по переносу абонентских номеров, а также обсуждался вопрос актуализации ориентировочного плана мероприятий по внедрению указанной услуги.

По итогам совещания, одобрен актуализированный ориентировочный план мероприятий по внедрению услуг по переносу абонентских номеров, которым предлагается начать тестирование услуги в апреле 2019 года, а коммерческий запуск – с 1 мая 2019 года.
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