Президент Петр Порошенко подписал Закон «Об образовании Высшего антикоррупционного суда», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Во время участия в торжествах по случаю выпуска магистров Институтом международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Президент обратился к выпускникам: «Уверен в том, что сегодня эта наша встреча должна запомниться. Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать закон о запуске антикоррупционного суда».

Он напомнил, что этот закон был проголосован Верховной Радой в чрезвычайно короткие сроки в первом чтении и в целом. «И думаю, что будет символично, что именно в этих стенах состоится запуск этого процесса», - добавил Порошенко.

«Фактически, кроме заключительных положений, закон состоит всего из двух статей. Статья 1. Образовать Высший антикоррупционный суд. Статья 2. Место нахождения, территориальная юрисдикция и статус определяются законом «О Высшем антикоррупционном суду», - процитировал Глава государства положения подписанного им закона.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

21 июня Верховная Рада приняла закон №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».