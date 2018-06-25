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Нападение на лагерь ромов: СБУ не исключает российский след 51

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович выразила соболезнования родственникам погибшего в результате нападения на лагерь ромов вблизи Львове и призвала руководство Украины активизировать усилия для пресечения подобных нападений. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает Укринформ.

«Я хочу выразить соболезнование семье погибшего, и я надеюсь, что пострадавшие в скором времени выздоровеют. Я призываю украинскую власть активизировать усилия, направленные на пресечение этих нападений и провести судебное преследование ответственных (за нападение. - Ред.) лиц», - написала Миятович.

Она указала, что субботнее нападение - одно из нескольких насильственных нападений радикально настроенных групп на ромов в Украине за последние два месяца.

«Мне сообщили правозащитники, что реакция на насилие и запугивание, направленные против ромов, во многих случаях была равнодушной или неэффективной. Поэтому я призываю украинские власти вкладывать больше в контрмеры, преследовать в судебном порядке и привлекать к ответственности виновных в таких насильственных действиях», - указал комиссар СЕ по правам человека.

По ее оценке, арест лиц, связанных с субботним нападением - шаг в правильном направлении.

«Мы не можем позволить безнаказанные преступления на почве ненависти. Я намерена вести диалог с украинским руководством с этой целью и буду внимательно следить за ситуацией», - заключила Миятович.

Как сообщал ForUm, 23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь ромов.

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Максимальный срок наказания, который грозит злоумышленникам – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Подозреваемые в нападении признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь«, которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Служба безопасности Украины допускает причастность России к нападению на табор ромов во Львовской области.

Это не первое нападение на лагеря ромов во Львове. В мае около 30 человек сожгли лагерь ромов у поселка Рудное, несколько человек тогда также получили повреждения и были госпитализированы в больницу. Впоследствии цыгане вернулись в этот лагерь, однако в начале июня вновь его покинули по требованию полиции. Расследование предыдущих нападений на лагеря ромов в Львове так и не завершили.
ForUm

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