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Украина снова просит РФ пустить Денисову к украинским политзаключенным 49

Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москалькова, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян.

Об этом в эфире Громадського сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину», - сказала Денисова.

По ее словам, об этом она просила лично Президента Украины Петра Порошенко и тот выполнил просьбу.

Как ранее сообщал ForUmсогласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. 

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии  без объяснения причин категорически отказало омбудсмену  в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме. 

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.

 

21 июня посольство Украины направило в МИД РФ очередную ноту с просьбой содействовать посещению Денисовой украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах. 
ForUm

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