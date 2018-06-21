Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москалькова, чтобы она могла посетить находящихся в Украине россиян.

Об этом в эфире Громадського сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину», - сказала Денисова.

По ее словам, об этом она просила лично Президента Украины Петра Порошенко и тот выполнил просьбу.

Как ранее сообщал ForUm, согласно договоренности между президентами Украины и РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран.

15 июня Денисова прибыла в город Лабытнанги(Тюменская область РФ), чтобы посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Руководство колонии без объяснения причин категорически отказало омбудсмену в посещении заключенного и предоставлении информации о состоянии его здоровья.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что омбудсмен Украины находится на территории Ямало-Ненецкого округа в нарушение законодательства РФ.

16 июня уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой отказали в посещении украинского политзаключенного Николая Карпюка, который находится в российской тюрьме.

Денисову также не пустили к незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинскому журналисту Роману Сущенко.

21 июня посольство Украины направило в МИД РФ очередную ноту с просьбой содействовать посещению Денисовой украинских политзаключенных, удерживаемых в российских тюрьмах.