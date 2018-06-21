В Белой Церкви решили использовать красно-черный флаг наряду с государственным сине-желтым. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ВО «Свобода» в Киевской области Игорь Сабий.

По его словам, красно-черный флаг будет вывешиваться на здании Белоцерковсого городского совета в праздничные и памятные дни. Список дат пока не уточняется.

Аналогичное решение также сегодня принял горсовет Броваров. Об этом в Facebook сообщил депутат горсовета от фракции «Свобода» Сергей Бронебойко.

Напомним, флаг поднимать одновременно с государственным сине-желтым красно-черный флаг решили Львов, Полтава, Тернополь и Сумы.

В Киеве предлагают поднимать флаг ОУН в отдельные дни.