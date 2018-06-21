Суд установил факт убийства 20 февраля 2014 года экс-беркутовцем Сергеем Зинченко Героя Небесной сотни Максима Шимко.

Как передает УНИАН, сегодня Святошинский райсуд Киева исследовал два эпизода по делу в отношении пятерых бывших военнослужащих спецподразделения МВД «Беркут» об убийстве активистов Майдана Шимко и Георгия Арутюняна, погибших 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Арутюнян получил смертельное огнестрельное ранение из гладкоствольного помпового ружья, такого, которое было на вооружении у беркутовцев, которые стояли выше майдановцев на улице Институтской и вели по ним огонь.

Суд установил, что Арутюнян погиб в 8.59. Картечь нанесла ему смертельное ранение. Эта картечь была изъята из тела активиста, ее идентифицировали как выпущенную из гладкоствольного помпового ружья. Второй эпизод - убийство Шимко. Он погиб напротив гостиницы «Украина» на ул. Институтской с правой стороны. Пуля попала Шимко в шею. Из его тела были изъяты фрагменты этой пули, так как еще до того она прошла через какую-то твердую преграду и частично разрушилась. Однако, несмотря на это, эксперты идентифицировали пулю: она была выпущена из огнестрельного оружия калибром 7,62 мм. Автомат, из которого была выпущена пуля, принадлежал одному из обвиняемых беркутовцев - Зинченко.

Кроме того, экспертиза установила, что Шимко получил ранение с правой стороны, то есть оттуда, где находилась так называемая «черная рота» спецподразделения МВД «Беркут».

Как отметил в комментарии журналистам прокурор по делу Янис Симонов, особенностью сегодняшнего судебного следствия является то, что впервые установлена непосредственно причастность Зинченко к убийству участника Революции достоинства. Также прокурор добавил, что в Арутюняна стреляло другое подразделение «Беркута», бойцы которого были одеты в синюю форму и бронежилеты.

По словам Симонова, следствию известно, что это за подразделение, однако сегодня его название не будет разглашаться.

Напомним, в феврале и июле 2015 года правоохранители задержали бывших бойцов спецроты «Беркута» Тамтуру, Маринченко и Янишевского.

В марте-апреле 2014 года были арестованы экс-сотрудники спецроты Зинченко и Аброськин.

16 февраля 2016 года суд объединил в одно производства дела против всех 5 задержанных экс-беркутовцев.

25 апреля Святошинский районный суд Киева в очередной раз продлил им срок содержания под стражей.