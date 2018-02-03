В Тернополе во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с сине-желтым флагом обязательно будут поднимать флаг национальной революции – красно-черный.

Как сообщает пресс-служба горсовета, такое решение было принято по инициативе городского головы Сергея Надала на сессии Тернопольского городского совета 2 февраля в ответ на принятый польским Сеймом закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».

Мэр Тернополя отмечает, что несмотря на принятие указанного закона, Польша, как и раньше, останется партнером Тернополя. «Ведь семь польских городов являются нашими официальными городами-побратимами, с которыми город развивает дружеские отношения», - сказал Надал.

«Тернополь всегда имел прекрасные партнерские отношения с польскими городами. Тесно сотрудничают между собой образовательные, лечебные, спортивные и культурные учреждения наших городов. И именно благодаря совместным проектам мы показываем дружбу между нашими странами и городами, - отметил мэр. - Убежден, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории. Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим героям и их вклад в борьбу за независимость Украины».

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль.