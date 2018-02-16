Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения «Об использовании революционного флага ОУН на зданиях Киевсовета и районных государственных администраций». Об этом сообщается на сайте горсовета.
Согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций будут поднимать революционный флаг ОУН. Это планируют делать в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и памяти героев. В частности, предложены следующие даты:
1 января - День рождения председателя Провода ОУН Степана Бандеры;
22 января - День Соборности Украины;
29 января - День памяти Героев Крут;
3 февраля - Создание ОУН,
20 февраля - День памяти Героев Небесной Сотни;
5 марта - Годовщина со дня смерти генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА Романа Шухевича;
14 марта - День украинского добровольца;
Третье воскресенье мая - День памяти жертв политических репрессий;
23 мая - День Героев;
14 июня - День рождения полковника Армии УНР Евгения Коновальца;
30 июня - Провозглашение Акта восстановления Украинского государства, день рождения генерал-хорунжего, главнокомандующего УПА, главы Секретариата УГВР Романа Шухевича;
30 июля - Создание УВО;
14 октября - День защитника Украины, день создания УПА.
«Хочу отметить, что этот перечень дат не является исчерпывающим. То есть, революционный флаг ОУН также может быть вывешен и в другие дни. Также, согласно этому проекту решения, Киевсовет будет рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, вывешивать флаг ОУН в определенные даты», - отметил соавтор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Владимир Бохняк.
Указанный документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время