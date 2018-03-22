Депутаты Львовского горсовета приняли решение «Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Львова», сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно документу, девять раз в году рядом с государственным на Ратуше и зданиях районных администраций будут вывешивать красно-черный флаг.

Так, речь идет о 1 января (день рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры), 3 февраля (годовщина создания ОУН), 5 марта (смерть главнокомандующего УПА Романа Шухевича), 21 мая (день жертв политических репрессий и Праздник героев), 14 июня (день рождения председателя провода ОУН Евгения Коновальца), 30 июня (день провозглашения Акта восстановления Украинского государства) и 14 октября (день создания УПА).

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, также рекомендуется вывешивать рядом с государственным флагом Украины красно-черный флаг национально-освободительной борьбы украинского народа в указанные дни.

Отмечается, что авторами постановления выступили все главы фракций.

Напомним, 20 февраля в День памяти Героев Небесной сотни перед зданием Львовского городского совета впервые вывесили красно-черный флаг.