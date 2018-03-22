также в разделеОбщество
Сус досрочно вышел из СИЗО 10
Скубченко: При власти «патриоты», а пленных возвращает домой Медведчук 13
ВВС Украины приведены в боевую готовность после провокаций РФ 92
В «Украинском выборе» прокомментировали заявление генпрокурора 34
Клинцевич высказался о «варварском захвате Крыма» 135
Холодницкий допускает манипуляции с прослушкой в его кабинете 19
Стало известно, когда Савченко изберут меру пресечения 39
На Харьковщине ликвидировали агентурную сеть спецслужб РФ 34
Луценко против психиатрической экспертизы Савченко 35
В СМИ появился фейк о нападении польских радикалов на пенсионера в Самборе 20
Савченко уже собрала вещи в тюрьму 86
ГПУ будет просить суд арестовать Савченко без альтернативы залога 36
В Еврокомиссии обвинили НАПК в игнорировании их рекомендаций 19
СБУ задержала очередного крымского дезертира 112
Холодницкий подтвердил, что нашел в своем кабинете «жучок» 35
Полномочия по охране природы передали местным властям 21
Депутаты разрешили легализацию самостроев 68
Холодницкий о своей отставке: Не дождутся 31

Депутаты Львовского горсовета приняли решение «Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Львова», сообщает пресс-служба горсовета.

Согласно документу, девять раз в году рядом с государственным на Ратуше и зданиях районных администраций будут вывешивать красно-черный флаг.

Так, речь идет о 1 января (день рождения лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры), 3 февраля (годовщина создания ОУН), 5 марта (смерть главнокомандующего УПА Романа Шухевича), 21 мая (день жертв политических репрессий и Праздник героев), 14 июня (день рождения председателя провода ОУН Евгения Коновальца), 30 июня (день провозглашения Акта восстановления Украинского государства) и 14 октября (день создания УПА).

Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, также рекомендуется вывешивать рядом с государственным флагом Украины красно-черный флаг национально-освободительной борьбы украинского народа в указанные дни.

Отмечается, что авторами постановления выступили все главы фракций.

Напомним, 20 февраля в День памяти Героев Небесной сотни перед зданием Львовского городского совета впервые вывесили красно-черный флаг.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги