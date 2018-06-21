Отныне в Сумах во время проведения официальных мероприятий в определенных местах будет использоваться, кроме государственного, красно-черный боевой флаг ОУН.

Соответствующее решение было принято на сессии Сумского горсовета, сообщает Укринформ.

«... Отдавая дань героям различных этапов национально-освободительной борьбы за независимость Украины, Сумской городской совет решил установить, что в памятные дни на зданиях коммунальной собственности, в которых размещаются исполнительные органы, учреждения и организации Сумского городского совета, одновременно с размещением государственного флага Украины размещается боевой красно-черный флаг», - говорится в решении, которое с редакционными правками во время сессии поддержали 4 фракции горсовета, всего 24 депутата. Против выступили только представители фракции «Оппозиционный блок».

Напомним, флаг поднимать одновременно с государственным сине-желтым красно-черный флаг решили Львов и Полтава.

В Киеве предлагают поднимать флаг ОУН в отдельные дни.