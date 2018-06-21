также в разделеОбщество
СМИ сообщают о задержании украинца-террориста в Словакии 9
Задержан офицер-предатель, перешедший год назад на сторону боевиков 30
Кабмин утвердил нового главу Донецкой ОВГА 60
Штепа подала в суд на Геращенко 35
Замначальника ГФС Сумской области задержан на взятке 20
20 июня. Картина дня 32
Прокуратура начала расследовать нападение на буковинских пограничников 39
Комитет Рады поддержал переименование двух областей 136
Журналистку лишили аккредитации за неприличный жест в Раде 68
В Чернобыльской зоне строят два ХОЯТ 43
Актеру и каскадеру из РФ запретили въезд в Украину 63
В Троицком открыли восстановленный военными мост 40
Сытник: Назначение Жебривского не отвечает критериям закона о НАБУ 72
Минобороны расследует привлечение солдат-срочников к хозработам 31
Генсек СЕ готов просить о помиловании Сенцова 45
Избивших пограничников в мариупольском кафе задержали 145
В РФ наказали украинского болельщика, выбежавшего на поле во время матча 75
Денисова призвала Москалькову попросить Путина освободить Сенцова 76

Отныне в Сумах во время проведения официальных мероприятий в определенных местах будет использоваться, кроме государственного, красно-черный боевой флаг ОУН.

Соответствующее решение было принято на сессии Сумского горсовета, сообщает Укринформ.

«... Отдавая дань героям различных этапов национально-освободительной борьбы за независимость Украины, Сумской городской совет решил установить, что в памятные дни на зданиях коммунальной собственности, в которых размещаются исполнительные органы, учреждения и организации Сумского городского совета, одновременно с размещением государственного флага Украины размещается боевой красно-черный флаг», - говорится в решении, которое с редакционными правками во время сессии поддержали 4 фракции горсовета, всего 24 депутата. Против выступили только представители фракции «Оппозиционный блок».

Напомним, флаг поднимать одновременно с государственным сине-желтым красно-черный флаг решили Львов и Полтава.

В Киеве предлагают поднимать флаг ОУН в отдельные дни.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги