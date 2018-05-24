В Полтаве во время всех торжественных и праздничных мероприятий на государственных зданиях и коммунальных учреждениях одновременно с государственным сине-желтым флагом будут поднимать красно-черный флаг.

На очередной сессии городского совета депутаты поддержали решение о красно-черном флаге, сообщает «Лтава».

Флаг будут поднимать в такие дни: 1 января - день рождения председателя провода ОУН - Степана Бандеры, 9 марта - день рождения Тараса Шевченко, четвертое воскресенье мая - Праздник Героев, 23-24 августа - День флага и День Независимости Украины, 14 октября - День защитника Украина, день создания УПА, 21 ноября - День Достоинства и свободы.

Как ранее сообщал ForUm, депутаты Львовского горсовета приняли решение «Об использовании красно-черного флага национально-освободительной борьбы украинского народа на территории Львова».