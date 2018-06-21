В Мариуполе сообщено о подозрении двум мужчинам, которые нанесли телесные повреждения военнослужащим. Об этом ForUm’у сообщили в прокуратуре Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой №1 установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении двум мужчинам 1999 года рождения в совершении хулиганства, а именно – грубого нарушения общественного порядка, совершенного группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, то есть преступления, предусмотренного ч . 2 ст. 296 УК Украины», - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 17 июня, примерно в 22:25, подозреваемые лица находились на летней площадке кафе «Red cups» в ТРЦ «Порт Сити», где, действуя умышленно вместе с несколькими другими лицами, устроили драку, в ходе которой нанесли телесные повреждения потерпевшим, которые являются военнослужащими Вооруженных сил Украины.

В настоящее время в уголовном производстве продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливаются все участники хулиганских действий, которые произошли в развлекательном заведении. Прокуратурой готовится ходатайство в суд о применении в отношении подозреваемых меры пресечения.

Напомним, 17 июня в мариупольском кафе «Red Cups» неизвестные избили женщину-офицера и подполковника Государственной пограничной службы.

По данным спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна, конфликт произошел из-за просьбы предоставить меню на украинском языке.

В свою очередь администрация заявила, что военнослужащие пришли в заведение в состоянии опьянения и вели себя агрессивно.

20 июня подозреваемых задержали.