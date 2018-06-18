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Неизвестные избили женщину – офицера и подполковника Государственной пограничной службы из-за просьбы предоставить меню на украинском языке в кафе Мариуполя.

Об этом в интервью 5 каналу сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что в понедельник неизвестные напали на пограничников, которые в кафе выразили возмущение из-за отсутствия меню на украинском языке.

«Они вели себя адекватно, конфликт никоим образом не провоцировали», - подчеркнул Слободян.

По его словам, на нападавших подано заявление в полицию.

«Относительно пограничников было применено насилие со стороны неизвестных лиц. Акт агрессии спровоцировал вопрос пограничников об отсутствии в общепите меню на украинском языке», - заявил спикер ведомства.

Он сообщил, что у подполковника службы сломана челюсть и множественные ушибы, а у женщины-офицера – сотрясение головного мозга.

Решается вопрос их госпитализации.
ForUm

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