Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе политсилы.

«Сегодня на заседании фракции партии «Блок Петра Порошенко» было принято единогласное решение о поддержке народного депутата фракции БПП, председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, председателя парламентской делегации в ПА НАТО Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов», - говорится в сообщении.

Напомним, в марте Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начал процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.