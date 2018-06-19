Администрация мариупольского кафе «Red Cups», в котором избили пограничников, заявила, что военнослужащие пришли в заведение в состоянии опьянения и вели себя агрессивно.

«17 июня в 21:00 в кафе пришла компания молодых людей навеселе. Гости заказали мороженое и алкогольные коктейли. В 22:00 зал кафе закрывается, поэтому мы предложили гостям продолжить свой отдых в зале Лаунж с ночным графиком работы», - говорится в сообщении.

По просьбе охраны пройти проверку молодые люди начали хамить и нецензурно выражаться.

«Администрация пыталась уладить этот конфликт всеми мирными мерами. Директор Наталья и администратор Кристина беседовали с гостями на языке их общения, то есть той части компании, которая говорила по-русски – отвечали на русском, украиноязычным гостям отвечали на украинском языке», - утверждает администрация.

«Несмотря на довольно агрессивное поведение молодых людей, в обслуживании им не отказали, предложили пройти в зал и спокойно продолжить вечер. Вот здесь уже Станислав потребовал разговаривать с ним только на украинском языке, после чего ему срочно понадобилось меню на украинском языке. Это меню сейчас в разработке, и в ближайшее время попадет в наши залы. Персонал предложил устно перевести состав блюд и напитков, которые пожелают гости. Реакция с их стороны была неадекватна: продолжали громко нецензурно выражаться, грубить», - говорится в сообщении.

Затем мужчин попросили покинуть заведение, предупредили, что в противном случае придется вызвать полицию по факту хулиганских действий.

По версии администрации, на улице молодые люди продолжали вести себя агрессивно. И, к сожалению, закончилось все тем, что один из «гостей» ударил охранника, после чего завязалась драка. Администратор немедленно стала вызывать полицию и скорую.

Вся информация и видеоматериалы были переданы сотрудникам полиции для расследования дела.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что неизвестные избили женщину-офицера и подполковника Государственной пограничной службы из-за просьбы предоставить меню на украинском языке в кафе Мариуполя.