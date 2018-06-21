Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет, вероятно, его кормят принудительно, заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Учитывая заявления уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания видеть, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещено международным законодательством», - говорится в Facebook омбудсмена.

В связи с этим Денисова обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лещине с просьбой подать заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.