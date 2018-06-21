также в разделеОбщество
Избиение пограничников в Мариуполе: подозреваемым сообщили о подозрении 14
СМИ сообщают о задержании украинца-террориста в Словакии 14
Еще один город решил поднимать красно-черный флаг 47
Задержан офицер-предатель, перешедший год назад на сторону боевиков 48
Кабмин утвердил нового главу Донецкой ОВГА 67
Штепа подала в суд на Геращенко 46
Замначальника ГФС Сумской области задержан на взятке 24
20 июня. Картина дня 32
Прокуратура начала расследовать нападение на буковинских пограничников 41
Комитет Рады поддержал переименование двух областей 139
Журналистку лишили аккредитации за неприличный жест в Раде 69
В Чернобыльской зоне строят два ХОЯТ 44
Актеру и каскадеру из РФ запретили въезд в Украину 64
В Троицком открыли восстановленный военными мост 40
Сытник: Назначение Жебривского не отвечает критериям закона о НАБУ 73
Минобороны расследует привлечение солдат-срочников к хозработам 31
Генсек СЕ готов просить о помиловании Сенцова 45
Избивших пограничников в мариупольском кафе задержали 145

Достоверной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет, вероятно, его кормят принудительно, заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Учитывая заявления уполномоченного РФ Татьяны Москальковой, есть основания видеть, что Олега кормят принудительно. Прием пищи против собственной воли является жестоким, бесчеловечным и унизительным обращением и запрещено международным законодательством», - говорится в Facebook омбудсмена.

В связи с этим Денисова обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лещине с просьбой подать заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги