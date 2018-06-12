Украинский конгрессный комитет Америки (УККА) инициировал проведение масштабной акции в поддержку требований Олега Сенцова освободить политических узников Кремля, во время которой люди будут голодать в течение одного дня.

Об этом говорится в официальном письме-обращении УККА, передает Укринформ.

«Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА), крупнейший представительный орган для 1,5 млн американцев украинского происхождения, призывает украинско-американское сообщество и наших друзей по всему миру выразить свою солидарность с Олегом Сенцовым, приняв участие в однодневном голодании в среду, 13 июня, накануне Кубка мира ФИФА в России», - отмечается в обращении.

Организуя день голодовки 13 июня, украинская община намерена «распространить месседж» Сенцова, который требует освобождения всех украинцев, заключенных в России по политическим мотивам. В этой связи в УККА отметили, что украинские общины в Канаде и Австралии также поддержали эту акцию публичными заявлениями.

Как подчеркнули в Организации, это не первое мероприятие, которое привлекает внимание американской общественности и государственного руководства к заключению в России Олега Сенцова и более 60-ти других пленников Кремля. В частности, 1 июня УККА адресовал письмо об этом президенту США Дональду Трампу и лидерам американского Конгресса.

Напомним, сейчас в России и аннексированном Крыму содержатся 64 украинских политзаключенных, освобождения которых требует Олег Сенцов.

Украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России, в РФ приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в "террористической деятельности" на территории аннексированного Крыму.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Позже к нему присоединились Александр Кольченко и Александр Шумков. Позже Кольченко прекратил голодовку.

Кроме того, в аннексированном Крыму продолжает объявленное в марте голодание украинский активист Владимир Балух. Его общественным защитником является архиепископ Климент, именно он убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает «балансирование на нулевой отметке».