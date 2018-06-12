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В некоторых регионах Украины уровень радиоактивного загрязнения молока превышает норму в пять раз.

Об этом говорится в исследовании лабораторий в Университете Эксетера и Украинского института сельскохозяйственной радиологии, пишет The Independent.

Ученые отобрали коровье молоко с частных ферм и домов в Ривненской области, на территории, расположенной в 200 км от места аварии на Чернобыльской АЭС, передает Экономическая правда.

Результаты показали, что уровень содержания радиоактивного соединения цезия был превышен в 6 образцах из 14 для взрослых, а для детей – в 8.

«Спустя более чем 30 лет после Чернобыльской катастрофы люди до сих пор подвергаются воздействию радиоактивного цезия, употребляя пищевые продукты, в том числе молоко местного производства в регионах Украины, которые пострадали от этой аварии», – подчеркнула доктор Ирина Лабунская из Эксетерского университета.

Она добавила, что уровень загрязнения почвы не превышает норму, а вот в продуктах он накапливается.

«Жители этих сел хронически подвергаются радиоактивности. Это создает опасность для здоровья почти для каждого органа в организме человека. Особенно это влияет на детей», – сказала Лабунская.

Эксперты предупреждают, что загрязнение молока по-прежнему будет превышать норму в некоторых частях Украины до 2040 года.

Эту проблему смогут решить защитные меры, предусматривающие введение коровам специального препарата – «Ферроцина» (препарат для выведения радионуклидов).
ForUm

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