В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за неличное голосование народных депутатов.

Документ, который 11 июня поступил на рассмотрение профильного комитета, предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей «неличное голосование народного депутата Украины, то есть голосование народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и штрафом в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан», передает Радио Свобода.

Автором является депутат «Народного фронта» Леонид Емец.

«К сожалению, такое явление как «кнопкодавство», то есть голосование народными депутатами Украины за других народных депутатов Украины, существует в украинском парламенте уже давно. И ни Революция достоинства, ни последующие досрочные перевыборы в Верховную Раду Украины 2014 не смогли изменить эту ситуацию», - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее в парламенте уже регистрировали законопроекты, предусматривающие ответственность за неличное голосование. В частности, в июне 2015 года депутаты поддержали в первом чтении законопроект, предусматривающий ответственность за неличное голосования. Документ, который не был принят в целом, предусматривал, что «кнопкодавов» будут наказывать лишением права участвовать в заседаниях парламента, потерей руководящих должностей в комитетах или невключением в официальные парламентские делегации.