также в разделеОбщество
На Черкасчине заблокировали распространение сепаратистских брошюр
Во Львове снова «заминировали» бизнес-центры: на этот раз 8 зданий 12
В ГПУ пояснили, почему пришлось «убить» Бабченко 244
Климкин не знал во время выступления в Совбезе ООН, что Бабченко жив 199
Власти Москвы не разрешили провести акцию в поддержку Сенцова 23
КПВВ на Донбассе меняют график работы 41
Украина отправила в Беларусь самолет за пострадавшими в ДТП детьми 26
За неделю в Украине корью заболели более 1300 человек 20
В Мукачево задержали киевлян с «коктейлями Молотова» и балаклавами 61
Помпео и Лавров обсудили ситуацию в Украине 45
За состав Совета общественного контроля при НАБУ проголосовали 19 тысяч украинцев 17
В ОБСЕ раскритиковали СБУ за ложные сведения о судьбе Бабченко 113
30 мая. Картина дня 38
Порошенко: Атака на Бабченко планировалась для дестабилизации ситуации в Украине 72
«Хрен там. Не дождутся»: Бабченко прокомментировал свое «воскрешение» 75
РФ снова отказалась обменять 23 россиян на украинских политзаключенных 129
В «Репортерах без границ» возмущены инсценировкой убийства Бабченко 110
Суд продлил арест Зайцевой и Дронову 28

Украинский политзаключенный Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин, сообщает «Медиазона».

По словам Лепехина, голодовку Кольченко объявил с 31 мая. Других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

28 мая в федеральной службе исполнения наказаний РФ сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги