Украинский политзаключенный Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин, сообщает «Медиазона».

По словам Лепехина, голодовку Кольченко объявил с 31 мая. Других требований, кроме освобождения Сенцова, у него нет.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

28 мая в федеральной службе исполнения наказаний РФ сообщили, что Сенцов согласился на поддерживающую терапию во время объявленной им бессрочной голодовки.