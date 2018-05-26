Сестра Олега Сенцова заявляет, что удерживаемый в России украинец Александр Шумков в знак солидарности объявил голодовку.

«Между тем, к голодовке присоединился Александр Шумков, но об этом так мало говорят», - написала сестра Сенцова Наталья Каплан на своей странице в Facebook.

Как сообщал ForUm, в сентябре прошлого года стало известно, что бывший охранник нардепа Дмитрия Яроша Александр Шумков оказался в российском СИЗО.

Мать пропавшего сообщила, что на ее домашний адрес поступило открытое письмо из Следственного комитета Федеральной службы безопасности России в Брянской области, где было сказано, что Александр Шумков находится в брянском СИЗО. По ее словам, Шумков был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в экстремистских организациях.

16 мая СМИ распространили письмо Олега Сенцова адвокату, в котором он заявил о начале бессрочной голодовки с требованием освободить 64 украинских политзаключенных.