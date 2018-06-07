Премьер-министр задумался об увольнении министра финансов Александра Данилюка, пока тот в ссоре с Банковой. Есть ли шансы?

За два года в должности министра финансов Александр Данилюк успел национализировать ПриватБанк, стать фигурантом «офшорного скандала» и нажить немало недоброжелателей среди видных представителей власти и бизнеса. Сохранить портфель министру помогает поддержка западных доноров и противоречия внутри властной команды, которая с завидным упорством продолжает играть в игру: «все против всех», где участники одновременно выступают ситуативными партнерами и стратегическими противниками. Очередной скандал, который разгорелся на заседании Кабмина 27 мая, может склонить чашу весов не в пользу министра.

Как возник конфликт между главой Минфина с премьер-министром и что мешает главеправительства избавиться от Данилюка, – разбиралась LIGA.net.

Александр Данилюк стал министром финансов в апреле 2016 года. В «третьем постреволюционном» Кабмине под началом Владимира Гройсмана он считался человеком из команды президента: до прихода в Минфин Данилюк работал замглавы АП, еще раньше – был постоянным представителем президента в правительстве Арсения Яценюка.

Несмотря на свое «президентское» происхождение, глава Минфина никогда не стеснялся конфликтовать с другими соратниками Порошенко.

Он публично советовал уволиться генпрокурору Юрию Луценко из-за затягивания расследования о выводе средств из Приватбанка, инициировал иски против Государственной фискальной службы, неоднократно критиковал главу налогового комитета Рады Нину Южанину, в том числе, в связи с ее законопроектом о создании Нацбюро финбезопасности.

Риторика министра не осталась без последствий. ГПУ обвинила Данилюка в неуплате 700 тыс. грн налогов, СМИ находили у него незадекларированное имущество в Великобритании, где он работал до прихода во власть, депутаты вменяли ему использование офшорных фирм, а Южанина прямым текстом назвала Данилюка профнепригодным.

Министр отрицает все обвинения, считая их частью информационной кампании против себя. Одного из ее заказчиков он уже назвал – это бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский.

По версии Данилюка, Коломойский пытается давить на всех «авторов» национализации Привата из-за многочисленных судебных процессов о нанесении экс-владельцами банка убытков государству на более чем 150 млрд грн.

Именно принадлежащий Коломойскому канал 1+1 распространил информацию о недвижимости Данилюка в Лондоне – апартаментах за $1 млн, которые министр не стал указывать в декларации. Позже управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж заявил, что фотографии семьи Данилюка, которыми журналисты иллюстрировали расследование, на самом деле сделаны в парижской квартире Малижа.

В 1+1 ситуацию объясняли тем, что использовали разные фото из facebook жены Данилюка Ольги лишь для дополнительной иллюстрации. То, что одна из фотографий сделана в Париже еще не доказывает, что у Данилюков нет имущества в Лондоне, считают на телеканале Коломойского.

«У меня нет квартиры в Лондоне, я ничего там не арендую. Зато конфликт с Коломойским у меня есть», - комментирует сюжет плюсов сам Данилюк.

Остальные имена министр не называет, ограничиваясь туманными намеками, что его ключевые «оппоненты» недовольны действиями Минфина по перекрытию коррупционных каналов.

«ГФС была против электронного реестра НДС, который перекрыл им привычные коррупционные схемы, депутаты и Генпрокуратура недовольны принципиальной позицией Минфина по поводу распределения бюджетных средств», - рассказывал Данилюк на одном из брифингов.

Поле для конфликтов

Самый последовательный оппонент министра финансов — глава налогового комитета парламента Нина Южанина, которая считается креатурой Петра Порошенко. За ее плечами руководство телекомпанией Экспресс-информ, которая основала президентский 5 канал. Споры между Южаниной и Данилюком возникают не только из-за влияния на бюджетные процессы. Ключевое противоречие в этом году – контроль над структурой, которая должна заменить ликвидированную Налоговую милицию.

Согласно законопроекту Южаниной, созданное в будущем Нацбюро финбезопасности должно быть подотчетно президенту. У Минфина есть альтернативный проект — о Службе финрасследований с подчинением правительству через министра финансов.

До последнего времени публичные выпады Данилюка обходили непосредственно главу правительства. Ситуация изменилась после того как протеже Гройсмана Мирослав Продан возглавил службу вместо Романа Насирова. Между премьером и министром финансов начало нарастать напряжение.

Бомба разорвалась 27 мая заседании Кабмина. Взяв слово, Данилюк поднял перед премьером вопрос о назначении своего советника Яны Бугримовой пятым заместителем. Гройсман просьбу отклонил, и министр финансов досрочно покинул заседание. Дальнейшие события стороны трактует по-разному.

Данилюк утверждает, что большинство министров поддержали предложение премьера лишить Минфин полномочий утверждать документы правительства и проголосовали за выведение ГФС из-под управления Минфина. В начале 2017 года похожая история приключилась с «Укрзализныцей», которую Кабмин переподчинил Министерству экономики от Мининфраструктуры.

В пресс-службе премьера уверяют: «Такие решения не принимались. Обсуждался вопрос, как применять принцип «молчаливого согласия» в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование документов».

Было ли принято решение о переподчинении фискальной службе? Получить комментарий пресс-службы на этот счет получить не удалось.

«Если бы такая мера была бы принята, то только временно, пока существует конфликт интересов. Но такого решения не было», – уверяет собеседник в АП.

После инцидента, источник в близком окружении премьера рассказал LIGA.net, что Гройсман может инициировать отставку Данилюка.

Время для предполагаемой атаки на главу Минфина выбрано удачно. У Данилюка сейчас разладились отношения с Банковой, рассказал LIGA.net собеседник в окружении министра. Его оппоненты не прочь этим воспользоваться.

Испортить поездку в Брюссель

У премьера был свежий повод для недовольства министром. Накануне визита премьера в Брюссель 24-25 мая, где должен был решаться вопрос о предоставлении макрофинансовой помощи Украине, послы стран Большой семерки получили неожиданное письмо.

Глава Минфина прямым текстом написал, что премьер блокирует назначение его заместителя, а ближайшие соратники президента — Игорь Кононенко и Нина Южанина —навязывают ему своих людей. Сначала — экс-замминистра финансов Игоря Уманского, а затем — сотрудницу аппарата налогового комитета Светлану Воробей (ее кандидатуру Данилюк вносил вместе с кандидатурой Бугримовой).

Еще одна претензия Данилюка к Гройсману — тот умышленно затягивает смену руководства ГФС.

Для премьера письмо действительно стало неприятным уколом. Как говорят собеседники на Банковой, премьер не любит командировки в Брюссель и ездит туда крайне редко. Причина – языковый барьер. «Гройсман сам должен ездить к Лагард, как это делал Яценюк. Президент устал его заменять», – говорит источник в АП.

Сам премьер назвал письмо Данилюка неприемлемым. Южанина описала заявления министра как попытку «изобразить из себя жертву» в свете налоговых обвинений в его адрес.

Повод о неназначении Бугримовой – пятого заместителя Данилюка – Южанина считает надуманным.

В окружении премьера допускают, что Данилюк хотел подставить премьера, чтобы визит остался безрезультатным. Больших побед премьер действительно не привез. Единственным результатом стал меморандум о привлечении 211 млн евро от Европейского инвестиционного банка для развития энергетической и дорожной инфраструктуры.



Данилюк утверждает, что письмо стало крайней мерой, после того как он исчерпал другие способы общения внутри правительства.

Неприятности для премьера на этом не закончились. Собеседник в Кабмине показал корреспонденту LIGA.net письмо от 29 мая главы миссии МВФ в Украине Рона ван Рудена к украинскому правительству.

Кабмин предупреждают и просят не вводить в силу последние решения, которые касаются полномочий Минфина и подчинения ГФС. В нем также идет речь о возможном нарушении программы МВФ, по которой Украина уже получила транш.

«Минфин уже получил оба решения, но они еще не обнародованы - сказал Данилюк на брифинге. - Если его они вступят в силу, то мы будем это оспаривать, потому что решение нарушает меморандум Украины с МВФ от 2015 года».

Цена вопроса

С момента утверждения программы МВФ в марте 2015-го Украина привлекла меньше половины выделенных Фондом денег: $8,7 из 17,5 млрд.

Под руководством Данилюка Минфин сумел договориться о двух траншах на общую сумму $2 млрд.

Последний транш на $1 млрд пришел год назад — в апреле 2017 года. В этом году НБУ и Минфин изначально надеялись получить еще два — на 2 и $1,5 млрд. Сейчас чиновники ориентируются на начало третьего квартала — сумма финансирования на этот год уменьшилась до $1,8 млрд.

Украина рискует остаться без финансирования Фонда уже в следующем году: программа МВФ заканчивается в марте 2019-го - в этом месяце в стране пройдут президентские выборы, в октябре - парламентские.

Переговоры о следующей программе Украина сможет начать только в 2020 году, поскольку МВФ не рассматривает новые проекты помощи своим участникам, заявлял глава НБУ Яков Смолий.

Кандидаты на отставку

На публикацию в прессе письма к послам Большой семерки, в Кабмине отреагировали нервно. Поначалу — слухами, что Данилюк просит Гройсмана его уволить.

Глава Минфина опроверг желание уйти в отставку по собственному желанию.

В понедельник ситуация резко изменилась. Владимир Гройсман заявил, что может уйти из Кабмина, если парламент не поддержит создание Антикоррупционного суда. Его запуск — ключевое условие для получения транша МВФ.

В команде главы правительства уверяют, что заявление премьера не связано с резкимответом Фонда.

«Эти истории никак не переплетаются. Премьер решил заявить об уходе, чтобы образумить депутатов, которые отказываются голосовать за Антикоррупционный суд», – говорят в окружении Гройсмана. Мол, подняв ставки, премьер лишь рассчитывает подтолкнуть зал к голосованию.

Здесь может быть еще один мотив. «На его (Данилюка — ред.) увольнение не найдется голосов пока мы не получим транш», – говорит собеседник в АП.

Верховная Рада проголосует за проект создания Антикоррупционного суда на заседании 7 июня, сообщил в понедельник вечером в эфире «Свободы слова» глава фракции БПП Артур Герасимов.

В случае положительного голосования, коалиция может попробовать организовать отставку министра финансов. Несколько депутатов от фракции БПП в беседе с корреспондентом LIGA.net заявили о готовности проголосовать за отставку.

Уволить Данилюка можно будет после того, как парламент примет закон обАнтикоррупционном суде, подтверждают собеседники в Народном фронте.

Отставка министра финансов обязательно состоится на ближайшей пленарной неделе, уверен один из министров, назначенных по квоте НФ.

Большинство депутатов поддержат решение, если этого пожелают лидеры, считает еще один собеседник в НФ. Формальной причиной для этого может стать возбужденное уголовное дело против Данилюка.

Во фракциях «Батькивщина» и «Самопомич» пока не определились со своей позицией о возможной отставке Данилюка.

Министр финансов может опираться на позицию трех представителей правительства – вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и исполняющего обязанности министра Минздрава Уляну Супрун. Они не голосовали за решение, ограничивающие права Минфина, рассказали LIGA.net в окружении министра. И выступят против его увольнения. Но их позиции явно недостаточно чтобы сохранить должность.

В СМИ уже начали перебирать возможных преемников главы Минфина. Чаще других упоминают Южанину — самого последовательного критика Данилюка. В команде Гройсмана более приемлемой кандидатурой называют первого заместителя Данилюка Оксану Маркарову.

И все же делить должность пока рано. Изменить эти планы может внешний фактор. «Не в интересах президента ссориться с Брюсселем, а отставка Данилюка могла бы этому поспособствовать. При самом удачном сценарии без нас, в парламенте соберут максимум 120 голосов», – говорят в АП.

Как это часто бывает, первым лицам украинской политики придется выбирать, какие интересы важнее: локальные или стратегические. Пространство для маневра еще есть.