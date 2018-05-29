Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж (Francis Malige) уличил программу телеканала «1+1» во лжи.

На своей странице в Facebook он опубликовал кадр из телесюжета, на котором изображены жена и старший сын министра финансов Александра Данилюка в доме с камином и лепниной в качестве доказательства якобы покупки министром квартиры в Лондоне за миллион долларов.

«Журналисты, которые его подготовили, имеют отменное чувство этики: они размыли лицо сына Ольги и Александра. Единственная проблема с этим блестящим журналистским расследованием: фотография-«доказательство» была сделана в Париже, в квартире моей семьи», - написал Малиж.

Он отметил, что точно знает, когда министр и его семья провели чудесный вечер с ним во время рождественских каникул.

«Камин и лепнина все еще в Париже, спасибо вам большое», - написал управляющий директор ЕБРР.

Ранее министр финансов Александр Данилюк опроверг информацию о наличии у него собственной или арендованной квартиры в Лондоне.