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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему нравится посещать зону проведения операции Объединенных сил. Об этом он рассказал журналистке «Детектор медиа» Марине Баранивской в фильме «Один день с президентом», передает 112 Украина.

«Мне здесь больше нравится. Здесь как-то все проще, честнее, ближе к людям», – отметил глава государства.

Вскоре он добавил: «Когда я вам сказал, что в зону АТО тянет, то это не просто был реверанс, для многих на самом деле появляется смысл жизни».

Кроме этого, Порошенко рассказал о ежедневных утренних молитвах и показал четки.

Напомним, Марина Баранивская получила приглашение провести один рабочий день с президентом после того, как во время пресс-конференции в «Мыстецьком арсенале» 28 февраля задала ему вопрос, «как так получается, что в стране все плохо, а лично президенту хорошо». Порошенко ответил тогда, что его жизнь – «не сахар».

Журналистка провела рабочий день с президентом 16 марта, посетив с ним Донбасс.

6 июня, в День журналиста, об этой поездке вышел документальный фильм.
ForUm

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