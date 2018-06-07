За прошедшие сутки, 6 июня, боевики 25 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Отмечается активизация российско-оккупационных войск в темное время суток в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Опытное, Марьинка, Водяное, Широкино.
Во время боевых действий за прошедшие сутки 2 военнослужащих Объединенных сил погибли и 2 получили ранения.
По данным разведки, противнику нанесены потери: 5 оккупантов уничтожены и 3 получили ранения.
Сегодня, в течение ночи 7 июня, имела признаки обострения ситуация на Луганщине - оккупанты 5 раз открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов вблизи населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Ситуация контролируется Объединенными силами. Потерь с начала текущих суток нет.
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