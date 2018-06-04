Министр финансов Александр Данилюк рассказал, почему написал письмо послам G7.

Об этом она рассказал в интервью «Экономической правде».

«Это письмо я написал для того, что проинформировать послов о рисках ситуации для системы государственных финансов, а также об угрозе прогресса реформы ГФС. Когда возникают риски такого уровня, послы должны об этом знать. Я написал письмо, чтобы не возникло оснований для любой дезинформации», - заявил Данилюк.

«Я просто уже исчерпал все другие механизмы», - добавил он.

По словам министра, послы очень обеспокоены. «Вся поддержка от международных финансовых институтов, которую Украина получила и продолжает получать, на самом деле держится на том, что в составе правительства есть профессиональный финансовый блок», - подчеркнул министр финансов.

Напомним, 23 мая на заседании Кабмина возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему пятого заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать.

На это Гройсман предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний.

Позже Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить замминистра Яну Бугримову.

В свою очередь Гройсман сообщил, что Данилюк извинился за письмо послам G7.