также в разделеЭкономика
ОПЗ будут продавать по новым правилам 19
Данилюк считает, что Украина получит очередной транш МВФ 23
За выходные в Украине снова подешевел бензин 40
Данилюк: Предпосылок для повышения «минималки» нет 56
Украинские дороги назвали одними из худших в мире 144
В мае госбюджет перевыполнен по доходам на 3,2% 26
В Минфине не допускают отказа от сотрудничества с МВФ 22
Данилюк предупредил нардепов о возможном скачке инфляции 110
СМИ: «Нафтогаз» выдвинул «Газпрому» свои условия по транзиту 193
Билеты на поезда еще раз подорожали 31
В Украине подешевел бензин 93
В Раде предложили новые ставки растаможки «евроблях» 188
НБУ: Новая программа МВФ возможна не ранее 2020 года 28
Гройсман о качестве ремонта дорог: За халтуру платить не будем 33
НБУ допускает размещение еврооблигаций без транша МВФ 26
Проект Go Highway: Гройсман хочет посмотреть, кто что ремонтирует 28
Смолий: Без транша МВФ НБУ введет валютные ограничения 60
В апреле профицит платежного баланса Украины составил $290 миллионов 25

Министр финансов Александр Данилюк рассказал, почему написал письмо послам G7.

Об этом она рассказал в интервью «Экономической правде».

«Это письмо я написал для того, что проинформировать послов о рисках ситуации для системы государственных финансов, а также об угрозе прогресса реформы ГФС. Когда возникают риски такого уровня, послы должны об этом знать. Я написал письмо, чтобы не возникло оснований для любой дезинформации», - заявил Данилюк.

«Я просто уже исчерпал все другие механизмы», - добавил он.

По словам министра, послы очень обеспокоены. «Вся поддержка от международных финансовых институтов, которую Украина получила и продолжает получать, на самом деле держится на том, что в составе правительства есть профессиональный финансовый блок», - подчеркнул министр финансов.

Напомним, 23 мая на заседании Кабмина возникла ссора между Данилюком и Гройсманом. Причиной стало требование главы Минфина назначить ему пятого заместителя. Согласно объяснениям Данилюка, он не может без него нормально работать. 

На это Гройсман предложил министру уволиться, после чего Данилюк покинул зал заседаний. 

Позже Данилюк отправил письмо послам G7, в котором объяснил причины недавних разногласий с премьер-министром. В частности, в письме описывается ситуация с нежеланием Гройсмана назначить замминистра Яну Бугримову.

В свою очередь Гройсман сообщил, что Данилюк извинился за письмо послам G7.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги