Полиция задержала двух лиц, совершивших вооруженное нападение на бывшего главу одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
В главке также отметили, что установлено транспортное средство, на котором передвигались злоумышленники.
Указанное событие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 1 мая было совершено вооруженное нападение на бывшего главу одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко.
Один из нападавших выстрелил из пистолета травматического действия в шею Стерненко. Он был задержан до приезда полиции.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время