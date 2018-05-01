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Полиция задержала двух лиц, совершивших вооруженное нападение на бывшего главу одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

В главке также отметили, что установлено транспортное средство, на котором передвигались злоумышленники.

Указанное событие квалифицировано по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 1 мая было совершено вооруженное нападение на бывшего главу одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Один из нападавших выстрелил из пистолета травматического действия в шею Стерненко. Он был задержан до приезда полиции.
ForUm

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