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Сегодня, 1 мая, злоумышленник совершил вооруженное нападение на бывшего главу одесского отделения «Правого сектора» Сергея Стерненко. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Стерненко, нападавший выстрелил ему из пистолета травматического действия в шею сзади. «Напал возле дома. Выстрелил мне в затылок. Удалось задержать», – написал он.

«Сегодня вооруженного урода удалось задержать голыми руками. После того, как он еще стрелял в прохожих», – подчеркнул Стерненко.

В то же время, по информации очевидцев, нападавших было двое.

 
ForUm

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