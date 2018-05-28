Экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, на которого 24 мая было совершено нападение, доставили из одесской больницы в Киев. Об этом он сообщил в Facebook.

«После того, как я изложил в Фб историю о таинственной выписке меня из одесской больницы №1 без моего ведома, произошло настоящее чудо. Примерно в 22:00 вчера в палату буквально забежала группа врачей и потянула меня на перевязку. Несмотря на жалобы на серьезные боли и головокружение, мне всунули в руки выписку, датированную утром 25-го числа и сказали забирать вещи из больницы. Я остался лежать в фойе на скамейке», - написал Стерненко.

По его словам, друзья не дали ему уйти домой, а вызвали скорую. «Она доставила меня из Одессы в одну из больниц Киева», - заявил активист.

«После обследования врачи сказали, что у меня серьезная проблема с нервом и необходима еще одна операция. Сейчас ставят капельницы, много обезболивающего и антибиотики», - сообщил он.

Как сообщал ForUm, вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция задержала второго участника покушения. Позже его отпустили.

Следствие рассматривает три версии причин конфликт.

По словам советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, полиция продолжает следственные мероприятия, собирает видео с камер видеонаблюдения, восстанавливает хронологию событий.

Кроме того, отдельно полиция расследует факт оставления в беспомощном состоянии получившего ранение мужчину, которые истек кровью буквально в прямом эфире.

По данным Форостяка, погибший был бойцом 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.