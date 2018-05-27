Полиция отпустила участника конфликта с экс-лидером одесского отделения «Правого сектора» Сергеем Стерненко, в результате которого погиб человек.

Об этом Громадському радіо рассказал советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«Сейчас он проходит как свидетель. Подозрение ему еще не объявили. Он был задержан в порядке ст. 208, доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля», - сказал Форостяк.

По его словам, в ближайшее время будет завершено предварительное следствие, которое позволит квалифицировать правонарушение. Причины смерти другого фигуранта дела пока полицией не разглашаются.

Как сообщал ForUm, вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, совершили покушение на экс-руководителя одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция задержала второго участника покушения.

Следствие рассматривает три версии причин конфликт.

По словам советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, полиция продолжает следственные мероприятия, собирает видео с камер видеонаблюдения, восстанавливает хронологию событий.

Кроме того, отдельно полиция расследует факт оставления в беспомощном состоянии получившего ранение мужчину, которые истек кровью буквально в прямом эфире.

По данным Форостяка, погибший был бойцом 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины.